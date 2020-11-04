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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" пропускал 7 голов, "Барселона" - 8, - тренер оправдал "Шахтер" после позорного поражения в ЛЧ

"Ливерпуль" пропускал 7 голов, "Барселона" - 8, - тренер оправдал "Шахтер" после позорного поражения в ЛЧ


фото: shakhtar.com
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру убежден, что во время пандемии коронавируса очень большая нестабильность в выступлениях европейских команд

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Португальский тренер пожаловался, что игроки "Шахтера" не имели отдыха по окончании прошлого сезона.

"К сожалению, это происходит, и не только с нашей командой. Можем посмотреть на "Ливерпуль", который проигрывал и пропускал 7 мячей, "Барселону" - 8, "Баварию" - 4 мяча, ПСЖ в начале сезона потерял 6 очков. Во время пандемии очень большая нестабильность. Мы перешли с одного сезона в другой через три дня, совершенно не было времени на отдых и восстановление. Сейчас очень нестабильно и удивительно, и команды также показывают это. То, что произошло, очень нас удивило. У любого человека есть право на ошибку, и сегодня ее допустили мы. Надеемся исправиться и больше так не играть ", - сказал Луиш Каштру.

После поражения 0: 6 донецкий "Шахтер" опустился на второе место в группе B, и делит его с мадридским "Реалом", в обоих команд по 4 очка. Квартет возглавляет менхенгладбахская "Боруссия". "Интер" с 2 баллами идет последним.

В 4-м туре Лиги чемпионов "Интер" и "Реал" сыграют в Милане, а "Шахтер" поедет в Германию на матч против "Боруссии". Поединки состоятся 25 ноября.

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