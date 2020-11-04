"Лацио" на последних минутах спасся от поражения "Зенита" в ЛЧ

4 ноября, 2020, 21:58

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Лацио" сыграл вничью с питерским "Зенитом"

Об этом сообщает Еспресо.TV

Форвард "Зенита" Александр Ерохин открыл счет на 32-й минуте. Артем Дзюба головой отдал передачу на нападающего, а тот с расстояния 2-х метров расстрелял ворота Пепе Рейны.

В конце встречи римлянам удалось сравнять счет. Фелипе Кайседо поразил ворота "Зенита" после роскошной передачи Франческо Ачерби.

В следующем туре команды встретятся в Риме. Матч состоится 24 ноября. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

3-й тур

4 ноября

Группа F

"Зенит" (Россия) - "Лацио" (Италия) 1: 1

Голы: Ерохин, 32 - Кайседо, 82

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