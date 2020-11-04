ПриватБанк требует от Нацполиции расследовать факты угроз своему топ-менеджеру

4 ноября, 2020, 15:40

ПриватБанк обратился в Национальную полицию с требованием расследовать факты угроз личной расправой, поступивших в адрес его топ-менеджера, и привлечь к ответственности их автора

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Есть основания и факты считать, что угрозы связаны с непосредственным выполнением топ-менеджером банка своих обязанностей. В частности, это касается реализации стратегии банка по урегулированию проблемной задолженности по кредитам физических и юридических лиц", - пишет издание.

Согласно данным Национального банка Украины, ПриватБанк на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов занял первое место (591, 9 млрд грн) среди 75 действующих банков.

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