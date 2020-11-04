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Espreso.tvЭкономикаПравительство выделит 494 млн грн на реализацию медицинских и образовательных проектов в регионах

Правительство выделит 494 млн грн на реализацию медицинских и образовательных проектов в регионах


фото: reuters
Кабинет министров выделит 494 млн грн на реализацию приоритетных региональных проектов в социальной сфере

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Только что утвердили порядок предоставления субвенции регионам по финансовой поддержке важных инфраструктурных проектов", - написал Шмыгаль.

В частности, по его информации, 100 млн грн будет выделено областному бюджету в Харьковской области на строительство нового комплекса "Областного центра онкологии", 300 млн грн - на строительство нового центра перинаталогии, акушерства и гинекологии в Ужгороде, а также 4 млн грн на реконструкцию помещения для установления линейного ускорителя в Житомирском областном онкодиспансере и 90 млн грн - на строительство новых детских садов в Черкасской и Киевской областях.

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