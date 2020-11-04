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Espreso.tvОбществоПравительство назначило Абромавичуса представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка

Правительство назначило Абромавичуса представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка


фото: epravda
Экс-гендиректора концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса назначили представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка

Такое решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

Также Кабмин уволил уполномоченного члена наблюдательного совета Юрия Храмова.

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