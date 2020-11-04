Правительство назначило Абромавичуса представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка
4 ноября, 2020, 15:02
Экс-гендиректора концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса назначили представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка
Такое решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.
Также Кабмин уволил уполномоченного члена наблюдательного совета Юрия Храмова.
- Напомним, генеральный директор концерна "Укроборонпром" Абромавичюс написал заявление об отставке.
- 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский уволил Абромавичус с поста гендиректора концерна "Укрборонпром" и назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности.
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