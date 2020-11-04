Правительство 6 ноября представит аудит страны и экономическое видение до 2030 года, - Шмыгаль

4 ноября, 2020, 14:04

Кабинет министров 6 ноября представит экономический аудит страны и экономическое видение до 2030 года

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"В эту пятницу мы представим экономический аудит страны, а также экономическое видение до 2030 года", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что это то, в чем нуждается Украина для экономического прорыва.

"У нас амбициозная цель и у нас есть потенциал для ее достижения. Мы продемонстрируем этот потенциал буквально в конце этой недели", - добавил министр.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству представить полноценную стратегию развития украинской экономики до 2030 года.

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