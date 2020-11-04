Официальный курс: гривня стабилизировалась относительно доллара
4 ноября, 2020, 09:41
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 4 ноября 2020 года на отметке 28,58 грн/$
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
По состоянию на 3 ноября курс составил 28,58 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 4 ноября установлен на уровне 33,48 грн/евро. По состоянию на 3 ноября курс составлял 33,29 грн/евро.
На наличном рынке 4 ноября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,60, продают - по 28,67 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 28,40 до 28,70 грн/$, продажи - в пределах 28,47-29,90 грн/$.
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