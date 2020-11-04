Новый антирекорд по COVID-19 в Украине: в течение суток - 9 524 заражения, 199 человек умерли
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение дня 3 ноября было зафиксировано 9 524 новых случая коронавируса, 199 пациентов умерли, 7 536 - выздоровели.
В регионах заболеваемость пока распространяется следующим образом:
г. Киев - 40 390 случаев
Винницкая область - 11 363 случая
Волынская область - 14 544 случая
Днепропетровская область -16 169 случаев
Донецкая область - 12 367 случаев
Житомирская область - 16 200 случаев
Закарпатская область - 15 470 случаев
Запорожская область - 11 227 случаев
Ивано-Франковская область -22 047 случаев
Киевская область - 17 918 случаев
Кировоградская область - 2 730 случаев
Луганская область - 3 988 случаев
Львовская область - 31 639 случаев
Николаевская область - 9027 случаев
Одесская область - 26 332 случая
Полтавская область - 10 617 случаев
Ривненская область - 20 300 случаев
Сумская область - 12 776 случаев
Тернопольская область - 21 332 случая
Харьковская область - 39 559 случаев
Херсонская область - 4 622 случая
Хмельницкая область - 17 439 случаев
Черкасская область - 9 898 случаев
Черновицкая область - 23 296 случаев
Черниговская область - 9 367 случаев
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (856 случаев), Харьковской (850 случаев), Донецкой (636 случаев), Одесской (547 случаев) и Хмельницкой (511 случаев) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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