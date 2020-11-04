НКРЭКУ с декабря повысило тариф на передачу электроэнергии на 30%

4 ноября, 2020, 16:07

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф на передачу электроэнергии в 312,76 грн/МВт-ч с 240,23 грн/МВт-ч

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Тариф на передачу в декабре 2020 года составит 312,76 грн / МВт-ч. Такое решение утверждено на заседании НКРЭКУ 4 ноября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что утвержденный регулятором тариф на декабрь 2020 года является минимально возможным, поскольку покрывает только те расходы, которые компания уже понесла по факту. Прежде всего это отчисления в государственный бюджет за 2019 года и компенсация расходов поставщиков универсальных услуг на уплату "зеленого" тарифа частным домохозяйствам.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, компания не является сторонником существенного повышения тарифа, но Укрэнерго находится в положении, которое не позволяет удерживать тариф на уровне, что не покрывает определенные статьи расходов, предусмотренных законодательством.

"При этом мы больше всех заинтересованы в том, чтобы тариф на передачу оставался стабильным, и для финансирования "зеленого" тарифа были найдены дополнительные источники финансирования, применены все механизмы, предусмотренные законодательством, а также привлеченные кредитные средства, чтобы как можно скорее исправить нашу финансовую ситуацию ", - цитирует издание слова Кудрицкого.

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