Нефть упала в цене после заявлений Трампа о победе на выборах

4 ноября, 2020, 11:35

Нефть упала в цене в среду, 4 ноября, после заявлений президента США Дональда Трампа о победе на выборах

Снижение цен наблюдается на нефть марки WTI и Brent, сообщает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 15 центов (0,4%) и сейчас ее цена составляет 37,51 доллара за баррель. Нефть марки Brent подешевела на 8 центов (0,2%), до 39,63 доллара за баррель.

Напомним, вчера в США завершились выборы президента. После окончания голосования действующий президент Дональд Трамп заявил о победе, несмотря на то что сейчас еще идет процесс подсчета голосов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb