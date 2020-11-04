Нефть упала в цене после заявлений Трампа о победе на выборах
4 ноября, 2020, 11:35
Нефть упала в цене в среду, 4 ноября, после заявлений президента США Дональда Трампа о победе на выборах
Снижение цен наблюдается на нефть марки WTI и Brent, сообщает Reuters.
Так, фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 15 центов (0,4%) и сейчас ее цена составляет 37,51 доллара за баррель. Нефть марки Brent подешевела на 8 центов (0,2%), до 39,63 доллара за баррель.
Напомним, вчера в США завершились выборы президента. После окончания голосования действующий президент Дональд Трамп заявил о победе, несмотря на то что сейчас еще идет процесс подсчета голосов.
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