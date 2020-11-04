НАПК теперь может проверять только судей, - глава агентства

Об этом в интервью DW рассказал глава НАПК Александр Новиков.

По его словам, конвенция ООН против коррупции конкретно определяет, чем должен заниматься орган предотвращения коррупции: контролем за соблюдением законодательства о конфликте интересов, контролем за декларированием и проверками деклараций.

"Решением КСУ эти функции НАПК теперь заблокированы. Однако закон Украины о судоустройстве и статусе судей отдельно регулирует то, что декларации судей должны проверяться раз в 5 лет. И мы готовим приказ о проверках этих деклараций. То есть позиция КСУ настолько непоследовательна, что мы не можем никого проверять, кроме судей. Хотя они принимали это решение, чтобы мы не могли проверять судей ", - рассказал он.

По его словам, сейчас в НАПК 180 деклараций судей. В частности, была подтверждена честность большей части членов Верховного Суда, только у одного судьи установили "недостоверные сведения на криминал". Также Агентство установило недостоверные сведения у судей КСУ. Речь идет о Сергее Головатом, который не задекларировал 3,6 млн грн. Также после решения КСУ НАПК установило, что главасуда Александр Тупицкий не задекларировал земельный участок в Крыму, пояснил Новиков.

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