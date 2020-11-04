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Espreso.tvМирНа референдуме в Пуэрто-Рико побеждают сторонники присоединения к США

На референдуме в Пуэрто-Рико побеждают сторонники присоединения к США

По результатам подсчета 88 процентов голосов, большинство жителей Пуэрто-Рико, неинкорпорированной территории в Карибском море, проголосовали на референдуме за вхождение в состав США на правах 51-го штата

Об этом сообщает газета Caribbean Business, передает "Радио Свобода".

За это проголосовали 52 процента населения по результатам подсчета 88 процентов голосов.

На голосование был поставлен вопрос: "Должно ли Пуэрто-Рико быть немедленно принято в состав США в качестве штата?" Указ о проведении референдума подписала в мае губернатор территории Ванда Васкес Гарсед.

Пуэрто-Рико была передана США от Испании в 1898 году. Жители территории имеют американское гражданство, но не могут голосовать на президентских выборах и не имеют представительства в Конгрессе. Референдум о присоединении в 2020 году стал пятым с 1967 года. Решение о включении в состав США должны принять американские законодатели.

  • Напомним, американский президент Дональд Трамп считает "очень странными" промежуточные результаты выборов президента США в некоторых ключевых штатах.

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