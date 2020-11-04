Минфин планирует привлечь 513 млн евро от ЕБРР на развитие инфраструктуры

4 ноября, 2020, 11:58

Министерство финансов до конца года планирует привлечь 513 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на развитие инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"ЕБРР активно поддерживает реализацию инвестиционных проектов развития в государственном и частном секторе. Ожидаем, что до конца года проектный портфель в государственном секторе пополнится двумя новыми проектами: "Проект развития АО "Укрпочта": Логистическая сеть и Сельское отделение" и "Развитие трансъевропейской транспортной сети", что общим объемом позволяет привлечь в экономику Украины 513 млн евро", - цитирует пресс-служба слова министра финансов Сергея Марченко по итогам встречи с директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Отмечается, что стороны также обсудили направления поддержки ликвидности государственных компаний в рамках пакета Солидарности ЕБРР в борьбе с COVID-19.

В пресс-службе отметили, что сейчас на стадии реализации находится 8 совместных с ЕБРР проектов общим объемом кредитов на сумму 1,7 млн евро. Объем использования средств кредитов ЕБРР по этим проектам по состоянию на 1 ноября 2020 года - 915,2 млн евро, что составляет 53,8% общей суммы кредита.

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