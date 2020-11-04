Маркив заявил, что продолжит службу в Нацгвардии

4 ноября, 2020, 13:54

Оправданный и освобожденный из заключения украинский военнослужащий Виталий Маркив заявил, что хочет продолжить службу в рядах Национальной гвардии Украины

Об этом экс-приговоренный итальянским судом к 24 годам Виталий Маркив, которого оправдали в апелляции 3 ноября, рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Я хочу не только защищать свою страну, но и делать то, чем бы гордились мои родные. Я собираюсь продолжать свою военную карьеру. Мое будущее только в Украине! Она мне дала огонь, который разжигал мою гордость, когда я видел желто-синий флаг", - заявил Марков.

Он отметил, что не держит зла на Италию, и надеется в свое время туда вернуться.

"В Италии живут мои родные, здесь украинская диаспора, которая меня очень поддерживала и моя семья, а без их огромной поддержки было бы невозможным освобождение", - пояснил бывший доброволец.

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Маркив отметил, что не связывает обвинительный приговор исключительно с Италией. По его словам, его осудил не итальянский народ, а конкретный суд.

"Италия - это страна, которая дала мне образование, крышу над головой и показала, что такое жизнь в Европе. И осуждать Италию за деяния отдельных лиц я не буду. Это несправедливо", - добавил Виталий Марков.

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