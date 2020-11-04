Маркив планирует подавать на ЕСПЧ в суд, - Денисова
4 ноября, 2020, 20:13
Боец Нацгвардии Виталий Маркив планирует подавать в Европейский суд по правам человека относительно трехлетнего пребывания в итальянской тюрьме
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Радио НВ .
По ее словам, это можно делать не ранее чем через 90 дней после публикации решения апелляционного суда, и если не будет кассационной жалобы.
"Есть все обстоятельства для того, чтобы подавать иск в ЕСПЧ, потому что есть нарушение статьи Европейской конвенции по правам человека", - добавила Денисова.
Ранее Денисова сказала, что прогнозирует жалобу обвинения нацгвардейца Виталия Маркива в Кассационный суд Милана.
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- Напомним, Виталий Маркив отбывал наказание в итальянской тюрьме после осуждения его судом первой инстанции к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве в зоне АТО итальянского корреспондента Андреа Рокелле.
- До приговора суда Маркив находился под стражей с 30 июня 2017 года.
- 3 ноября в апелляционном суде присяжных Милана состоялось заседание по рассмотрению жалобы на приговор Маркивым. По результатам рассмотрения жалобы суд полностью оправдал украинском.
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