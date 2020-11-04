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Espreso.tvОбществоЛяшко предложил ввести в аптеках и магазинах время для пожилых людей

Ляшко предложил ввести в аптеках и магазинах время для пожилых людей

Для пожилых людей в возрасте от 60 лет могут ввести в магазинах и аптеках время, когда они смогут делать покупки без посторонних

Об этом в интервью Радио НВ заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы хотим порекомендовать установить время для пожилых людей. Расскажите субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10 до 12, если бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет ", - отметил Ляшко.

Он отметил, что большинство смертей в категории 50+. По его словам, такие меры - это европейская практика.

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