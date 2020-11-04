Ляшко предложил ввести в аптеках и магазинах время для пожилых людей
4 ноября, 2020, 20:06
Для пожилых людей в возрасте от 60 лет могут ввести в магазинах и аптеках время, когда они смогут делать покупки без посторонних
Об этом в интервью Радио НВ заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Мы хотим порекомендовать установить время для пожилых людей. Расскажите субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10 до 12, если бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет ", - отметил Ляшко.
Он отметил, что большинство смертей в категории 50+. По его словам, такие меры - это европейская практика.
- Напомним, в течение дня 3 ноября было зафиксировано 9524 новых случаев коронавируса , 199 пациентов умерли, 7536 - выздоровели.
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