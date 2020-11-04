Лопес после победы над Ломаченко призвал организовать ему бой в UFC

4 ноября, 2020, 10:46

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе американец Теофимо Лопес заявил о намерении провести бой в смешанных единоборствах

Об этом Лопес сообщил в Instagram.

По словам Теофимо Лопеса, который победил украинца Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), он хотел бы провести бой в UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате).

Он обратился к президенту UFC Даны Уайта с предложением устроить ему бой с эквадорцем Марлоном Верой.

"Как насчет боя с Чито? UFC? Я никогда раньше не был на поединках промоушена. Так в чем дело, Дана Уайт? Давай, приведи меня, мужик", - написал Лопес.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече.

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что украинский боксер планирует вернуться на ринг весной 2021 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb