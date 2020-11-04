Лопес после победы над Ломаченко призвал организовать ему бой в UFC
4 ноября, 2020, 10:46
Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе американец Теофимо Лопес заявил о намерении провести бой в смешанных единоборствах
Об этом Лопес сообщил в Instagram.
По словам Теофимо Лопеса, который победил украинца Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), он хотел бы провести бой в UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате).
Он обратился к президенту UFC Даны Уайта с предложением устроить ему бой с эквадорцем Марлоном Верой.
"Как насчет боя с Чито? UFC? Я никогда раньше не был на поединках промоушена. Так в чем дело, Дана Уайт? Давай, приведи меня, мужик", - написал Лопес.
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече.
- Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что украинский боксер планирует вернуться на ринг весной 2021 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-