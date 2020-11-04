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Espreso.tvСпортЛопес после победы над Ломаченко призвал организовать ему бой в UFC

Лопес после победы над Ломаченко призвал организовать ему бой в UFC


фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе американец Теофимо Лопес заявил о намерении провести бой в смешанных единоборствах

Об этом Лопес сообщил в Instagram.

По словам Теофимо Лопеса, который победил украинца Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), он хотел бы провести бой в UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате).

Он обратился к президенту UFC Даны Уайта с предложением устроить ему бой с эквадорцем Марлоном Верой.

"Как насчет боя с Чито? UFC? Я никогда раньше не был на поединках промоушена. Так в чем дело, Дана Уайт? Давай, приведи меня, мужик", - написал Лопес.

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