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Espreso.tvЭкономикаКиевские власти усилят контроль масочного режима в метро, - Кличко

Киевские власти усилят контроль масочного режима в метро, - Кличко


фото: reuters
По словам мэра Киева Виталия Кличко, пассажиров без масок в столичное метро пропускать не будут

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"В метрополитене многие люди, к сожалению, пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы силами муниципальной охраны, усиливаем контроль и без масок пассажиров в метро не будут пускать. Мы будем заставлять всех соблюдать жесткие правила", - сказал Кличко.

Он отметил, что это меры, которые власти принимают для безопасности в первую очередь самих пассажиров, так как больше всего случаев заражения, по выводам специалистов, происходит именно в общественном транспорте.

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