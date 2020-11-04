Киевские власти усилят контроль масочного режима в метро, - Кличко
4 ноября, 2020, 12:56
По словам мэра Киева Виталия Кличко, пассажиров без масок в столичное метро пропускать не будут
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"В метрополитене многие люди, к сожалению, пренебрегают правилами безопасности. Поэтому мы силами муниципальной охраны, усиливаем контроль и без масок пассажиров в метро не будут пускать. Мы будем заставлять всех соблюдать жесткие правила", - сказал Кличко.
Он отметил, что это меры, которые власти принимают для безопасности в первую очередь самих пассажиров, так как больше всего случаев заражения, по выводам специалистов, происходит именно в общественном транспорте.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-