Княжицкий призвал патриотические силы Полтавщины объединяться, чтобы не допустить пророссийский реванш

4 ноября, 2020, 16:33

"Европейская солидарность" на Полтавщине обещает объединить вокруг себя в органах местного самоуправления тех, кто хочет демократической, проевропейской и состоятельной Полтавщины

Народный депутат Украины Николай Княжицкий поблагодарил всех, кто поддержал "Европейскую солидарность" на местных выборах.

"Я имел честь возглавлять штаб партии в Полтавской области. Особенно приятно, что нашу политическую силу будут представлять честные, достойные, ответственные и профессиональные депутаты. Мы не предадим вашей поддержки. Мы верим, что те, кто отдал свои голоса другим политическим силам, тоже будут довольны работой наших депутатов и впоследствии пополнят ряды сторонников "Европейской Солидарности", - написал Княжицкий на своей странице в Facebook ..



При этом он подчеркнул, что нынешние выборы были для партии непростыми.



"В Кременчуге так называемая фиолетовая мафия пыталась не допустить нашу партию к выборам. Мы не раз встречались с фактами подкупа избирателей, создание "сетей", фальсификаций результатов выборов.



Мы призываем коллег из других демократических сил объединиться вокруг главной идеи. Мы должны остановить пророссийский олигархический реванш. Создатели фиолетовых сетей, люди, которые тормозили процессы декоммунизации, незаконно застраивали города Полтавщины и грабили их, организовывали нападения на обличителей, не должны дальше управлять Полтавщине, нашими ОТО в городах и селах.

"Европейская Солидарность" сделает все, чтобы остановить олигархических ставленников и объединить вокруг себя в органах местного самоуправления тех, кто хочет демократической, проевропейской и состоятельной Полтавщины ", - подчеркнул Княжицкий.