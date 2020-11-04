Канье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США

4 ноября, 2020, 12:28

Американский рэпер Канье Уэст дописал свое имя в избирательном бюллетене на выборах президента США и проголосовал за себя

Видео он опубликовал в Twiiter.

"Сегодня я впервые в жизни голосую за президента Соединенных Штатов, за того, кому я действительно доверяю... за себя", - отметил он.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world pic.twitter.com/UWSrKslCt1 - ye (@kanyewest) November 3, 2020

Также он опубликовал фото на фоне карты США с подписью "Канье 2024".

Напомним, Канье Уэст объявил, что баллотируется на пост президента США. Но не предоставил необходимый пакет для регистрации.