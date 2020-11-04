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Espreso.tvОбществоКанье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США

Канье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США


фото: reuters
Американский рэпер Канье Уэст дописал свое имя в избирательном бюллетене на выборах президента США и проголосовал за себя

Видео он опубликовал в Twiiter.

"Сегодня я впервые в жизни голосую за президента Соединенных Штатов, за того, кому я действительно доверяю... за себя", - отметил он.

Также он опубликовал фото на фоне карты США с подписью "Канье 2024".

Напомним, Канье Уэст объявил, что баллотируется на пост президента США. Но не предоставил необходимый пакет для регистрации.

 

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