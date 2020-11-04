Канье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США
4 ноября, 2020, 12:28
Американский рэпер Канье Уэст дописал свое имя в избирательном бюллетене на выборах президента США и проголосовал за себя
Видео он опубликовал в Twiiter.
"Сегодня я впервые в жизни голосую за президента Соединенных Штатов, за того, кому я действительно доверяю... за себя", - отметил он.
The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world pic.twitter.com/UWSrKslCt1- ye (@kanyewest) November 3, 2020
Также он опубликовал фото на фоне карты США с подписью "Канье 2024".
KANYE 2024 pic.twitter.com/Zm2pKcn12t- ye (@kanyewest) November 4, 2020
Напомним, Канье Уэст объявил, что баллотируется на пост президента США. Но не предоставил необходимый пакет для регистрации.
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