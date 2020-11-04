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Espreso.tvМирКампания Байдена собирает деньги на судебное противостояние с Трампом

Кампания Байдена собирает деньги на судебное противостояние с Трампом

Президентская кампания Джо Байдена начала собирать деньги на судебное противостояние с Дональдом Трампом

Об этом заявил в среду сам Джо Байден на официальной Twitter-странице, передает "Укринформ ".

"Чтобы убедиться, что каждый голос будет учтен, мы инициируем крупнейшее мероприятие в защиту выборов, которое когда-либо проводилось. Потому что Дональд Трамп не может решать исход этих выборов - это делает американский народ", - отметил Байден, добавив ссылки на фонд по сбора средств Biden Fight Trump.

Среди опций пожертвований на сайте фонда предлагается переслать на борьбу с Трампом электронным платежом $ 15, $ 25, $ 50, $ 100, $ 250, $ 500, $ 1000 и остальную сумму по желанию.

Кандидат на должность вице-президента США от демократов Камала Харрис также разместила подобную просьбу в Твиттере, подчеркнув, что это может затянуться на недели.

"Вчера вечером Трамп угрожал обратиться в суд, чтобы не допустить учета всех голосов, но наша кампания готова дать ответ. Наши усилия могут затянуться на недели, и нам нужна ваша помощь. Можете ли вы пожертвовать 5 долларов в Фонд борьбы Байдена уже сегодня?" - написала Харрис.

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