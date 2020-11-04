Кампания Байдена собирает деньги на судебное противостояние с Трампом

4 ноября, 2020, 22:20

Президентская кампания Джо Байдена начала собирать деньги на судебное противостояние с Дональдом Трампом

Об этом заявил в среду сам Джо Байден на официальной Twitter-странице, передает "Укринформ ".

"Чтобы убедиться, что каждый голос будет учтен, мы инициируем крупнейшее мероприятие в защиту выборов, которое когда-либо проводилось. Потому что Дональд Трамп не может решать исход этих выборов - это делает американский народ", - отметил Байден, добавив ссылки на фонд по сбора средств Biden Fight Trump.

Среди опций пожертвований на сайте фонда предлагается переслать на борьбу с Трампом электронным платежом $ 15, $ 25, $ 50, $ 100, $ 250, $ 500, $ 1000 и остальную сумму по желанию.

Кандидат на должность вице-президента США от демократов Камала Харрис также разместила подобную просьбу в Твиттере, подчеркнув, что это может затянуться на недели.

"Вчера вечером Трамп угрожал обратиться в суд, чтобы не допустить учета всех голосов, но наша кампания готова дать ответ. Наши усилия могут затянуться на недели, и нам нужна ваша помощь. Можете ли вы пожертвовать 5 долларов в Фонд борьбы Байдена уже сегодня?" - написала Харрис.

To make sure every vote is counted, we're setting up the largest election protection effort ever assembled. Because Donald Trump does not get to decide the outcome of this election - the American people do.



Chip in to power the new Biden Fight Fund : https://t.co/1hCoKB0QfP

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb