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Espreso.tvОбществоКабмин планирует закупить 2 млн быстрых тестов на коронавирус, - Шмыгаль

Кабмин планирует закупить 2 млн быстрых тестов на коронавирус, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Из Фонда борьбы с коронавирусом выделили 1 млрд грн на закупку быстрых тестов на COVID-19

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"1 млрд грн был выделен из Фонда борьбы с коронавирусом на закупку тестов. Речь идет о закупке 2 млн быстрых тестов. При использовании которых результат можно получить за считанные минуты", - отметил он.

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