Кабмин планирует закупить 2 млн быстрых тестов на коронавирус, - Шмыгаль

4 ноября, 2020, 14:08

Из Фонда борьбы с коронавирусом выделили 1 млрд грн на закупку быстрых тестов на COVID-19

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"1 млрд грн был выделен из Фонда борьбы с коронавирусом на закупку тестов. Речь идет о закупке 2 млн быстрых тестов. При использовании которых результат можно получить за считанные минуты", - отметил он.

Напомним, в течение дня 3 ноября было зафиксировано 9 524 новых случаев коронавируса, 199 пациентов умерли, 7 536 - выздоровели.

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