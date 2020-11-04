Кабмин назначил глав Госпродпотребслужбы и Госрыбагентства

4 ноября, 2020, 14:32

Кабинет министров назначил Владиславу Магалецкую председателем Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Анну Шишман председателем Государственного агентства рыбного хозяйства

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан написал в Facebook.

Согласно сообщению, проектами распоряжений Кабинета министров назначены Магалецкая Владислава Валерьевна - председателем Госпродпотребслужбы и Шишман Анна Федоровна - председателем Госрыбагентства путем заключения с ними контрактов о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Отметим, Владислава Магалецкая в 2014-2016 годах работала заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции, с 2016 года - советником министра аграрной политики и продовольствия. Магалецкая также является вице-президентом компаний SigmaBleyzer и AgroGeneration.

Анна Шишман работала руководителем общественного союза "Первая рыбная биржа".

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