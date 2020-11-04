Гройсман призывает парламентариев отсрочить введение кассовых аппаратов для малых предприятий

4 ноября, 2020, 19:09

Экс-премьер-министр Украины призвал все фракции Верховной Рады уже завтра, 5 ноября, накануне рассмотрения проекта Государственного бюджета на 2021 год, показать реальную заботу о людях, в том числе предпринимателях, особенно малых, и принять решение об отсрочке нормы о введении кассовых аппаратов для малых и микропредприятий

Об этом говорится в обращении Гройсмана, распространенном на его странице в Facebook.

Парламент должен принять решение, но, как отметил политик, провалил его.

"Это говорит только об одном: настолько парламент и парламентарии удалились от реальности и реальных потребностей людей, это просто недопустимо, - сказал Владимир Гройсман. - Я требую от украинского парламента, чтобы депутаты немедленно вернулись к рассмотрению этого вопроса. Обращаюсь сегодня к фракциям украинского парламента, которые поддерживают это решение: завтра вы будете рассматривать в первом чтении бюджет - поставьте требованию правительства, большинства "Слуг народа", не будет никакого рассмотрения бюджета, пока они не вернутся к этому закону и не проголосуют ".

Владимир Гройсман отметил, что уже полгода предлагает и призывает действующую власть, правительство поддержать граждан Украины, которые в результате карантина не могли выходить на работу, жили за счет сбережений и сегодня едва сводят концы с концами. Ни тогда, ни сейчас от государства никто не дождался помощи и поддержки.