Главу Черниговской РГА подозревают в получении $ 10 тыс. взятки
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"СБУ задержала на взятке главу Черниговской райгосадминистрации. Задержанный оперативниками Службы безопасности Украины чиновник одновременно является действующим депутатом Черниговского областного совета", - говорится в сообщении.
За $ 10 тыс. он "согласился" выдать местному жителю разрешение на разработку детального плана территории. Но главным замыслом этого ДПТ было изменение целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.
Сейчас проходят обыски по месту работы и проживанию взяточника.
По данному факту начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции задержанного чиновника.
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