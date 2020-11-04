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Espreso.tvОбществоГлаву Черниговской РГА подозревают в получении $ 10 тыс. взятки

Главу Черниговской РГА подозревают в получении $ 10 тыс. взятки

СБУ задержала на взятке главу Черниговской райгосадминистрации

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ задержала на взятке главу Черниговской райгосадминистрации. Задержанный оперативниками Службы безопасности Украины чиновник одновременно является действующим депутатом Черниговского областного совета", - говорится в сообщении.

За $ 10 тыс. он "согласился" выдать местному жителю разрешение на разработку детального плана территории. Но главным замыслом этого ДПТ было изменение целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.

Сейчас проходят обыски по месту работы и проживанию взяточника.

По данному факту начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции задержанного чиновника.

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