Глава Фонда госимущества Сенниченко заявил о давлении со стороны нардепа-"слуги" Холодова

4 ноября, 2020, 18:19

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко назвал действия нардепа-"слуги" Андрея Холодова, который начал сбор подписей в Верховной Раде относительно его отставки, давлением на институцию

Об этом глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко написал в Facebook.

"Фонд государственного имущества находится под давлением и это не учебная тревога", - заявил топ-чиновник.

"Отношение народного депутата Андрея Холодова к Фонду государственного имущества всегда было трепетным. Ну, как всегда? Первые проявления мы начали замечать в апреле этого года, когда по 3-6 раз в месяц в Фонд стали поступать запросы от самого Холодова, а также от народного депутата Александра Юрченко, который решил и себе урвать "кусок пирога" от этой коммуникации. Немотивированные обвинения Фонда в вымышленных нарушениях и с требованиями предоставить разъяснения по ним, изложены в 15 депутатских запросах от Холодова и еще 2 от Юрченко, элегантно балансировали на грани формальности и бессмыслицы", - подчеркнул Сенниченко. Читайте также: Офис президента: "Юрченко потерял этические основания быть депутатом Рады"

Сенниченко подчеркнул, что согласно закону, чиновники Фонда госимущества должны отвечать на депутатские запросы в течение 15 дней. "Должен вам сказать, что ответ на каждый запрос - это десятки часов работы. То есть, время, которое эксперты Фонда должны тратить на работу на благо государства, они должны тратить на обслуживание любознательности господ Холодова и Юрченко или кто знает каких еще их интересов. Таким образом, денежная стоимость ответов на эти запросы превышает любую разумную границу ", - подчеркнул чиновник.

Также он заявил, что нардепы Холодов и Юрченко принуждали НАБУ регистрировать уголовные производства в ЕРДР через суд. "А в суде, видите ли, такая процедура, в 99% случаев по заявлению всегда выносят постановление об обязательствах внесения уголовного производства в ЕРДР, что, конечно, отнюдь не означает наличия состава преступления", - отметил топ-чиновник.

"Несмотря на ироничный тон моего сообщения (ибо деятельность господина Холодова мне сильно напоминает фарс), атака народного депутата Холодова и связанных с ним лиц на приватизационную реформу вызывает у меня большое беспокойство. Распространение ними ложной информации о деятельности Фонда и прямое давление на него в судебной, бюрократической и медийной плоскостях - большой удар по инвестиционному имиджу Украины, что длительное время развивается незаурядными усилиями высшего политического руководства государства", - прокомментировал Сенниченко.

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