Генассамблея ООН должна рассмотреть обновленную резолюцию по Крыму в ближайшее время, - Джапарова
Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова в Twitter.
"Пытки, принудительный призыв, преследования СМИ, репрессии против Меджлиса и Украинской православной церкви со стороны российских оккупантов являются ключевыми элементами обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, который Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит в ближайшее время", - отметила Джапарова.
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(2) Tortures, forced conscriptions, prosecution of media, repressions against Mejlis & Orthodox Church by Russian occupants are key elements of the updated draft resolution on human rights situation in the occupied #Crimea which UNGA will consider soon.- Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) November 3, 2020
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