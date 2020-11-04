Генассамблея ООН должна рассмотреть обновленную резолюцию по Крыму в ближайшее время, - Джапарова

4 ноября, 2020, 08:16

Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит обновленный проект резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму

Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова в Twitter.

"Пытки, принудительный призыв, преследования СМИ, репрессии против Меджлиса и Украинской православной церкви со стороны российских оккупантов являются ключевыми элементами обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, который Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит в ближайшее время", - отметила Джапарова.

Читайте также: Оккупанты в Крыму требуют снести храм ПЦУ в Евпатории, - представительство Зеленского

(2) Tortures, forced conscriptions, prosecution of media, repressions against Mejlis & Orthodox Church by Russian occupants are key elements of the updated draft resolution on human rights situation in the occupied #Crimea which UNGA will consider soon. - Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) November 3, 2020