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Espreso.tvОбществоГенассамблея ООН должна рассмотреть обновленную резолюцию по Крыму в ближайшее время, - Джапарова

Генассамблея ООН должна рассмотреть обновленную резолюцию по Крыму в ближайшее время, - Джапарова

Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит обновленный проект резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму

Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова в Twitter.

"Пытки, принудительный призыв, преследования СМИ, репрессии против Меджлиса и Украинской православной церкви со стороны российских оккупантов являются ключевыми элементами обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, который Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит в ближайшее время", - отметила Джапарова.

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