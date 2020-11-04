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Espreso.tvОбществоЭто победа правды и справедливости, - Маркив о своем освобождении во время встречи с Зеленским

Это победа правды и справедливости, - Маркив о своем освобождении во время встречи с Зеленским


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский провел встречу с нацгвардейцем Виталием Маркивым сразу после его возвращения на родину

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Я считаю, что это действительно общая победа, и прежде всего - победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали ", - сказал Зеленский.

Нацгвардеец рассказал, что очень доволен решением апелляционного суда города Милана.

"Спасибо, господин президент. Ваша поддержка была для меня главным знаком - не только как для гражданина Украины, но и военнослужащего, Главнокомандующий есть, он беспокоится и своих не оставляет. Для меня это было очень важно и приятно", - отметил Маркив .

Он добавил, что в заключении он много писал и читал, особенно изучал историю Украины.

"Каждый рисунок, каждое письмо, которое мне прислали, я сохранил и привез с собой. Это решение - победа всей команды, а прежде всего - правды и справедливости", - подчеркнул Маркив.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Маркив является студентом Национальной академии внутренних дел.

Глава МВД отметил, что нацгвардеец должен пройти медицинскую реабилитацию и хочет продолжить карьеру военнослужащего.

Президент также оценил силу духа Маркива.

"У вас высокие моральные качества, и я рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие. Вы - пример для многих", - подчеркнул Зеленский.

  • Напомним, Виталий Маркив отбывал наказание в итальянской тюрьме после осуждения его судом первой инстанции к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве в зоне АТО итальянского корреспондента Андреа Рокелле.
  • До приговора суда Маркив находился под стражей с 30 июня 2017 года.
  • 3 ноября в апелляционном суде присяжных Милана состоялось заседание по рассмотрению жалобы на приговор Маркиву. По результатам рассмотрения жалобы суд полностью оправдал украинца.

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