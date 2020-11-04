Экзамен по украинскому языку будут сдавать кандидаты в депутаты и министры, - языковой омбудсмен
Об этом сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, сообщает Правительственный портал.
"Все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, Уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене", - сказал Кремень.
Отмечается, что 16 июля 2021 года вступала в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком соответствии с новыми стандартами, разработанных Национальной комиссией по стандартам государственного языка.
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