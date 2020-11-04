Экзамен по украинскому языку будут сдавать кандидаты в депутаты и министры, - языковой омбудсмен

4 ноября, 2020, 15:45

Каждый, кто в будущем будет претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен будет подтвердить свое знание государственного языка на экзамене

Об этом сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, сообщает Правительственный портал.

"Все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, Уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене", - сказал Кремень.

Отмечается, что 16 июля 2021 года вступала в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком соответствии с новыми стандартами, разработанных Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

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