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Espreso.tvОбществоЕхали на место ДТП: в Ривненской области перевернулась скорая

Ехали на место ДТП: в Ривненской области перевернулась скорая


фото: dsns.gov.ua
На Ровенщине перевернулся автомобиль скорой с медиками, которые доставили в больницу пострадавших в тройном ДТП и возвращались за следующими

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области.

Как отмечается, утром сотрудники ГСЧС обнаружили вблизи Житинского кольца в Ривненской области перевернутый автомобиль Скорой медицинской помощи.

В результате опрокидывания травмировались два фельдшера.

"Как удалось выяснить, бригада скорой направлялась на ДТП в село Александрия Ривненского района. Они как раз завезли травмированного в больницу Ривного с александрийского ДТП и возвращались обратно на место происшествия", - говорится в сообщении.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

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Фото: dsns.gov.ua

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