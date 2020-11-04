Ехали на место ДТП: в Ривненской области перевернулась скорая
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области.
Как отмечается, утром сотрудники ГСЧС обнаружили вблизи Житинского кольца в Ривненской области перевернутый автомобиль Скорой медицинской помощи.
В результате опрокидывания травмировались два фельдшера.
"Как удалось выяснить, бригада скорой направлялась на ДТП в село Александрия Ривненского района. Они как раз завезли травмированного в больницу Ривного с александрийского ДТП и возвращались обратно на место происшествия", - говорится в сообщении.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
Фото: dsns.gov.ua
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