Чисора после поражения от Усика получил неожиданное предложение

4 ноября, 2020, 12:29

Британский боксер Дерек Чисора получил предложение заменить россиянина Александра Поветкина в поединке против соотечественника Диллиана Уайта

Об этом сообщает TalkSport.

По словам промоутера Диллиана Уайта Эдди Хирна, больного коронавирусом Александра Поветкина в поединке против британца могут заменить его соотечественники - Тайсон Фьюри или Дерек Чисора.

"Диллиан хочет боксировать. Вполне вероятно, что его соперником может стать Тайсон Фьюри 5 декабря. У Тайсона сейчас нет назначенного боя. Также им может стать и Дерек Чисора, это была бы интересная трилогия", - сказал Хирн.

Уайт должен был встретиться с Поветкиным 21 ноября в реванше после поражения в августе.

Сейчас чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсон Фьюри близок к подписанию контракта с Агитом Кабайелом из Германии.

Дерек Чисора только 31 октября провел бой против украинца Александра Усика, в котором проиграл по очкам.

Уайт ранее дважды побеждал Чисору в 2016 и 2018 годах.

Напомним, 3 ноября Александр Поветкин получил положительный тест на коронавирус.

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