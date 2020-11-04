Чисора после поражения от Усика получил неожиданное предложение
Об этом сообщает TalkSport.
По словам промоутера Диллиана Уайта Эдди Хирна, больного коронавирусом Александра Поветкина в поединке против британца могут заменить его соотечественники - Тайсон Фьюри или Дерек Чисора.
"Диллиан хочет боксировать. Вполне вероятно, что его соперником может стать Тайсон Фьюри 5 декабря. У Тайсона сейчас нет назначенного боя. Также им может стать и Дерек Чисора, это была бы интересная трилогия", - сказал Хирн.
Уайт должен был встретиться с Поветкиным 21 ноября в реванше после поражения в августе.
Сейчас чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсон Фьюри близок к подписанию контракта с Агитом Кабайелом из Германии.
Дерек Чисора только 31 октября провел бой против украинца Александра Усика, в котором проиграл по очкам.
Уайт ранее дважды побеждал Чисору в 2016 и 2018 годах.
- Напомним, 3 ноября Александр Поветкин получил положительный тест на коронавирус.
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