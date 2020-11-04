Член КСУ заявил, что Зеленский решил разогнать суд, потому что тот склонился к запрету рынка земли

4 ноября, 2020, 15:38

Об этом члн Конституционного суда Сергей Сас заявил в интервью "Зеркалу Недели".

Конституционный суд 2 ноября в закрытом режиме рассмотрел депутатское представление о разъяснении нескольких статей 13 и 14 Конституции Украины, которые касаются земли.

Судья КСУ Сергей Сас обратился к журналистам с просьбой опубликовать его заявление и проект решения, взятый судом за основу в рамках дела о толковании статей Конституции.

Так, по мнению судьи, причиной сложившейся ситуации вокруг КСУ, является не столько его решение относительно антикоррупционной реформы, а "желание дискредитировать Суд и заблокировать его работу".

Сас заявил о том, что СМИ распространили позицию президента относительно этого решения еще до обнародования, а "пикетчики с шашками и файерами 3 часа отрабатывали под стенами суда свой заслуженный заработок в 100 гривен за час (прошу прощения перед теми, кто пришел на митинг по воле сердца)".

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"Хотя, по моему убеждению, проблему, если она и возникла в связи с признанием неконституционными отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины, можно решить путем выполнения решения Конституционного Суда Украины, которое является обязательным и обжалованию не подлежит, в течение одного или максимум двух пленарных недель из-за внесения изменений в законы, как это сделал парламент после принятия судом решения по делу о незаконном обогащении", - заявил судья.

По словам судьи, "наблюдатели от власти в суде доложили по инстанциям, а там поняли, что принятие такого решения судом является реальной угрозой для так называемой земельной реформы". Однако, как утверждает Сас, официальное толкование указанных положений Конституции обеспечит возврат земельной реформы в конституционное русло и не позволит лишить украинский "национального богатства, создание крупных землевладельцев и латифундий, а также не допустит лишения права собственности граждан Украины на землю".

"В течение последних трех месяцев начался беспрецедентное давление со стороны представителей Президента Украины и Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины" руками "НАПК, НАБУ некоторых средств массовой информации на Суд в целом с целью его дискредитации, и отдельных судей, чтобы дестабилизировать работу суда, сделать его недееспособным, сделать невозможным принятие важных решений, в том числе, решение относительно официального толкования отдельных положений статей 13, 14 Конституции Украины ", - заявил судья.

Сас заявил о том, что КСУ действовал как независимый орган и в пределах Конституции Украины, несмотря на угрозы и давление со стороны представителей других ветвей власти. При этом судья назвал апогеем внесение президентом Зеленским законопроекта о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству.

Обращение Судьи КСУ Саса С.В. by Юлия Москаленко :

Так, в проекте решения суда говорится, что "закреплены в преамбуле и статьях 1, 2, 5, части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины императивные положения нормативно выражают суверенную волю украинского народа на создание Украины как унитарного, суверенного и независимого, демократического, социального и правового государства, в котором земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы в пределах ее территории, природные ресурсы исключительной (морской) экономической зоны и континентального шельфа были признаны объектами права собственности и основным национальным богатством украинского народа как носителя суверенитета и единственного источника власти, наделенного исключительным правом определять и изменять конституционный строй в Украине ".

Также, в КСУ считают, что по содержанию первого предложения ч. 1 ст. 13 первого предложения ч. 1 ст. 14 субъектом права собственности на землю является исключительно граждане Украины. То есть, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории государства законно, не могут быть субъектами права собственности на украинскую землю. Тоже самое касаются и иностранных юрлиц, а также юридических лиц Украины, основанных иностранцами, другими государствами. Согласно проекту решения, международные организации также не могут быть субъектами права собственности на украинскую землю.

"Как субъект права собственности на землю украинский народ осуществляет распоряжение землей непосредственно через всеукраинский референдум в соответствии со статьей 73 Конституции Украины относительно изменения территории Украины. Других случаев непосредственного осуществления украинским народом права собственности на землю через всеукраинский референдум в Конституции Украины не закреплено ", - говорится в проекте решения.

При этом вопросы, которые охватываются положениями статей 13, 14 Конституции, могут быть решены только путем внесения изменений в указанных положений Конституции Украины в порядке, определенном статьей 156 Основного Закона Украины.

Также КСУ считает, что право собственности украинца на землю является абсолютным, неизменным, постоянным и поэтому не может быть ограничено какими-либо законами Украины, действиями органов государственной власти или органов местного самоуправления.

В проекте решения указано, что согласно Конституции, Украинское государство обязано обеспечить каждому гражданину Украины возможность использования земли на праве собственности на принципах социальной справедливости, верховенства права, защиты прав собственности и хозяйствования, равенства субъектов права собственности перед законом.

При этом равенство перед законом означает, что в законах должны быть определены одинаковые основания, условия, способы и порядок приобретения и реализации права собственности на землю среди одноименных субъектов, которыми являются исключительно граждане Украины всех национальностей, "которые изъявляют желание и обладают правоспособностью и дееспособность самостоятельно использовать землю на праве собственности за ее функциональному назначению как главное средство производства в сельском и лесном хозяйствах, для ведения фермерского хозяйства, другого сельскохозяйственного производства, личного крестьянского хозяйства, удовлетворения личных имущественных и неимущественных потребностей и охраняемых законом интересов ".

В КСУ также считают, что государство и территориальные общины не могут выступать субъектами права собственности на земную поверхность суши с верхним плодородным слоем почвы как объект права собственности Украинского народа. Они обязаны только осуществлять права собственника на землю от имени граждан, регулировать переход права собственности с соблюдением принципа сочетания собственника земли и сельскохозяйственного товаропроизводителя в одном лице, а также обеспечивать охрану земли как объекта права собственности и основного национального богатства украинского народа в интересах нынешнего и грядущих поколений.

Кроме того, в проекте решения указано, что органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны действовать в предусмотренных Конституцией и законами Украины пределах полномочий и способом, которые исключали любые возможности чрезмерной концентрации значительных площадей земли и создание латифундий на праве собственности на землю в одних граждан Украины по сравнению с другими.

"Предусмотрено в первом предложении части первой статьи 14 Конституции Украины понятие "земля" необходимо понимать в контексте нормы первого предложения части первой статьи 13 Конституции Украины как объект права собственности Украинского народа", - говорится в документе.

При этом правовая сущность закрепленных в этой норме Конституции Украины понятий "основное", "национальное", "богатство" заключается в том, что земная поверхность в пределах украинских границ вместе с ее почвами, недрами, природными ландшафтами и ресурсами экологических систем суши, природными ресурсами ее континентальному шельфу и исключительной (морской) экономической зоны имеет для украинского народа исключительную и очень важную экономическую, социальную, экологическую, духовную, историческую ценность по сравнению с другими "богатствами, принадлежащем украинскому народу на праве собственности и подлежит распределению через общественные фонды потребления".

В то же время, согласно решению, одним из главных обязанностей государства перед Украинским народом является обеспечение повышения плодородия почв, рациональное использование, сохранение, воспроизведение и охрана природных свойств земли, ее недр, атмосферного воздуха, водных и других природных ресурсов в экологических системах земной поверхности суши и моря в пределах территории Украины.

"Закрепленное в части первой статьи 14 Конституции Украины словосочетание" находится под особой охраной государства "предусматривает, что государство в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления в определенных Конституцией Украины пределах должно обеспечить специальный правовой режим доступа к земле - объекта права собственности Украинского народа - и ее охрану и защиту как территориальной основы суверенитета Украины ", - указано в проекте решения.

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