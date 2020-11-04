Чем порадовать себя фотографу в Черную пятницу
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До огромных скидок уже рукой подать, поэтому всем шопоголикам следует составить список покупок. Магазины обещают солидные дисконты на технику и аксессуары для профессиональной и любительской съемки. В преддверии Черная пятница внимательно подумайте, чем пополнить свой арсенал, ведь такие скидки бывают лишь раз в году!
Крутая камера — крутые снимки
Прямые руки — это здорово. Но аппарату с низким разрешением матрицы, отсутствием оптического зума и прочих плюшек трудно конкурировать с новенькими устройствами. Среди популярных в 2020 году фотиков выделяют:
- Sony DSC-H300 — недорогая модель японского производства с отменными зумом и оптической стабилизацией, неплохой выбор для начинающих;
- Nikon D3500 — среднебюджетная зеркалка с высокой скоростью фокуса и хорошей матрицей отличается простотой эксплуатации и удобным хватом;
- Canon EOS R — беззеркальная полнокадровая камера для профессиональных фотографов с приличной цветопередачей, поворотным экраном и компактными габаритами.
Оборудование для студийной съемки
Снимки на природе получаются крутыми, но частенько возникают проблемы с освещением, да и найти подходящую композицию порой трудно. Студийным фотографам в этом плане проще, но для съемки в помещении понадобятся:
- оборудование для освещения;
- штатив;
- светофильтры;
- фон или зеленый экран.
Также не забудьте о вспомогательных аксессуарах для создания определенной атмосферы.
Дополнительные аксессуары для фотографов
Также во время предновогодних скидок побеспокойтесь о:
- годовом запасе аккумуляторов — АКБ лишними не бывают, ведь обидно упустить кадр из-за отсутствия заряда;
- объективе — глаза фотоаппарата влияют на качество снимков не меньше, чем сама камера, профи не помешают несколько съемных аксессуаров для разных ситуаций;
- карте памяти — из большой выборки проще подобрать качественные фотки, поэтому дополнительная память точно пригодится;
- фотовспышке — незаменимое приспособление для съемки в пасмурную погоду или вечернее время;
- программном обеспечении — официальный софт для обработки изображений позволит вывести качество снимков на новый уровень;
- специализированных курсах — скидки распространяются как на товары, так и на услуги, поэтому в конце ноября смело приобретайте сертификаты на обучение.
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