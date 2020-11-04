Чем порадовать себя фотографу в Черную пятницу

4 ноября, 2020, 15:44

Black Friday 2020 наступает 27 ноября

Материал публикуется на правах рекламы.

До огромных скидок уже рукой подать, поэтому всем шопоголикам следует составить список покупок. Магазины обещают солидные дисконты на технику и аксессуары для профессиональной и любительской съемки. В преддверии Черная пятница внимательно подумайте, чем пополнить свой арсенал, ведь такие скидки бывают лишь раз в году!

Крутая камера — крутые снимки

Прямые руки — это здорово. Но аппарату с низким разрешением матрицы, отсутствием оптического зума и прочих плюшек трудно конкурировать с новенькими устройствами. Среди популярных в 2020 году фотиков выделяют:

Sony DSC-H300 — недорогая модель японского производства с отменными зумом и оптической стабилизацией, неплохой выбор для начинающих;

Nikon D3500 — среднебюджетная зеркалка с высокой скоростью фокуса и хорошей матрицей отличается простотой эксплуатации и удобным хватом;

Canon EOS R — беззеркальная полнокадровая камера для профессиональных фотографов с приличной цветопередачей, поворотным экраном и компактными габаритами.

Оборудование для студийной съемки

Снимки на природе получаются крутыми, но частенько возникают проблемы с освещением, да и найти подходящую композицию порой трудно. Студийным фотографам в этом плане проще, но для съемки в помещении понадобятся:

оборудование для освещения;

штатив;

светофильтры;

фон или зеленый экран.

Также не забудьте о вспомогательных аксессуарах для создания определенной атмосферы.

Дополнительные аксессуары для фотографов

Также во время предновогодних скидок побеспокойтесь о:

годовом запасе аккумуляторов — АКБ лишними не бывают, ведь обидно упустить кадр из-за отсутствия заряда;

объективе — глаза фотоаппарата влияют на качество снимков не меньше, чем сама камера, профи не помешают несколько съемных аксессуаров для разных ситуаций;

карте памяти — из большой выборки проще подобрать качественные фотки, поэтому дополнительная память точно пригодится;

фотовспышке — незаменимое приспособление для съемки в пасмурную погоду или вечернее время;

программном обеспечении — официальный софт для обработки изображений позволит вывести качество снимков на новый уровень;

специализированных курсах — скидки распространяются как на товары, так и на услуги, поэтому в конце ноября смело приобретайте сертификаты на обучение.

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