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Espreso.tvХай-текЧем порадовать себя фотографу в Черную пятницу

Чем порадовать себя фотографу в Черную пятницу

Black Friday 2020 наступает 27 ноября

Материал публикуется на правах рекламы.

До огромных скидок уже рукой подать, поэтому всем шопоголикам следует составить список покупок. Магазины обещают солидные дисконты на технику и аксессуары для профессиональной и любительской съемки. В преддверии Черная пятница внимательно подумайте, чем пополнить свой арсенал, ведь такие скидки бывают лишь раз в году!

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Крутая камера — крутые снимки

Прямые руки — это здорово. Но аппарату с низким разрешением матрицы, отсутствием оптического зума и прочих плюшек трудно конкурировать с новенькими устройствами. Среди популярных в 2020 году фотиков выделяют:

  • Sony DSC-H300 — недорогая модель японского производства с отменными зумом и оптической стабилизацией, неплохой выбор для начинающих;
  • Nikon D3500 — среднебюджетная зеркалка с высокой скоростью фокуса и хорошей матрицей отличается простотой эксплуатации и удобным хватом;
  • Canon EOS R — беззеркальная полнокадровая камера для профессиональных фотографов с приличной цветопередачей, поворотным экраном и компактными габаритами.

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Оборудование для студийной съемки

Снимки на природе получаются крутыми, но частенько возникают проблемы с освещением, да и найти подходящую композицию порой трудно. Студийным фотографам в этом плане проще, но для съемки в помещении понадобятся:

  • оборудование для освещения;
  • штатив;
  • светофильтры;
  • фон или зеленый экран.

Также не забудьте о вспомогательных аксессуарах для создания определенной атмосферы. 

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Дополнительные аксессуары для фотографов

Также во время предновогодних скидок побеспокойтесь о:

  • годовом запасе аккумуляторов — АКБ лишними не бывают, ведь обидно упустить кадр из-за отсутствия заряда;
  • объективе — глаза фотоаппарата влияют на качество снимков не меньше, чем сама камера, профи не помешают несколько съемных аксессуаров для разных ситуаций;
  • карте памяти — из большой выборки проще подобрать качественные фотки, поэтому дополнительная память точно пригодится;
  • фотовспышке — незаменимое приспособление для съемки в пасмурную погоду или вечернее время;
  • программном обеспечении — официальный софт для обработки изображений позволит вывести качество снимков на новый уровень;
  • специализированных курсах — скидки распространяются как на товары, так и на услуги, поэтому в конце ноября смело приобретайте сертификаты на обучение.

Приобрести товары для профессиональной и любительской фотосъемки можно на сайте Comfy.ua!

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