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Espreso.tvСпортБой Кличко - Льюис признали самым кровавым боксерским поединком в истории

Бой Кличко - Льюис признали самым кровавым боксерским поединком в истории


фото: Getty Images
Бой между украинцем Виталием Кличко и британцем Ленноксом Льюисом в 2003 году признали самым кровавым боксерским поединком в истории

Рейтинг составило издание Sportsman, сообщает Klitschko-Brothers .

"Последний танец Леннокса Льюиса на ринге был жестоким зрелищем: британец и Виталий Кличко выдали шесть раундов настоящей бойни. Меньше 20 минут принесут украинцу столько крови, сколько у него не было и не будет за всю профессиональную карьеру", - говорится в аннотации к поединку.

Издание напоминает, что в начале третьей трехминутки легендарный тренер Эмануэль Стюард приказал Льюису ввязаться в рубку, что тот и сделал, поработав над левым глазом Кличко и нанеся рассечение, которое стало роковым для украинца.

"Виталий храбро сражался, но ущерб был нанесен, его фигура с течением времени все больше и больше напоминала "кровавые" работы Пикассо. Рефери был вынужден прекратить бой в шестом раунде, "вручив" храброму Кличко технический нокаут", - написали составители рейтинга.

В топ-5 самых кровавых боев также вошли поединок Чака Вепнера и Сонни Листона (1970 год), второй бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда (1997), встречу Рокки Марчиано и Эззард Чарльза (1954) и бой Дениса Лебедева и Гильермо Джонса (2013).

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