 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирБайден выиграет выборы, если сохранит свое преимущество в двух штатах

Байден выиграет выборы, если сохранит свое преимущество в двух штатах

Если кандидат в президенты США Джо Байден сохранит свое преимущество в Неваде и Мичигане, его число голосов выборщиков составит 270

Об этом сообщает " ЛИГА.Новосты ".

Байден с незначительным отрывом лидирует в двух штатах, победы в которых будет достаточно для победы в выборах в целом.

В Мичигане, который дает 16 голосов выборщиков, у Байдена 49,5%, у Трампа - 48,9%. При этом в штабе действующего президента заявили, что подали иск о приостановлении подсчета голосов в Мичигане из-за того, что якобы представителей Республиканской партии не допустили во все места, где проходило голосование.

В Неваде (6 голосов выборщиков) у Байдена - 49,2% голосов избирателей, у Трампа - 48,6%.

Именно 22 голосов не хватает Байдену для победы в выборах. Если Трамп победит во всех штатах, где лидирует, то общего количества голосов выборщиков все равно не хватит для победы.

Как пишет CNN, ожидается, что Невада представит обновленную информацию о подсчете голосов завтра утром.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 ноября, 2020 четверг

4 ноября, 2020 среда

больше новостей

4 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать