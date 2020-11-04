Байден выиграет выборы, если сохранит свое преимущество в двух штатах

Об этом сообщает " ЛИГА.Новосты ".

Байден с незначительным отрывом лидирует в двух штатах, победы в которых будет достаточно для победы в выборах в целом.

В Мичигане, который дает 16 голосов выборщиков, у Байдена 49,5%, у Трампа - 48,9%. При этом в штабе действующего президента заявили, что подали иск о приостановлении подсчета голосов в Мичигане из-за того, что якобы представителей Республиканской партии не допустили во все места, где проходило голосование.

В Неваде (6 голосов выборщиков) у Байдена - 49,2% голосов избирателей, у Трампа - 48,6%.

Именно 22 голосов не хватает Байдену для победы в выборах. Если Трамп победит во всех штатах, где лидирует, то общего количества голосов выборщиков все равно не хватит для победы.

Как пишет CNN, ожидается, что Невада представит обновленную информацию о подсчете голосов завтра утром.