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Espreso.tvОбществоБайден опережает Трампа в Висконсине

Байден опережает Трампа в Висконсине


фото: reuters
На выборах в США кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опередил президента-республиканца Дональда Трампа в штате Висконсин

Об этом свидетельствует подсчет голосов NBC News.

Согласно предварительным данным Байден опередил Трампа на 0,3%. За демократа проголосовали 1 583 965 избирателей (49,3%) по сравнению с 1 575 838 голосами за Трампа (49%).

По данным NBC News, как и ожидалось, Байден побеждает на Гавайях.

Сейчас Байден по общему количеству голосов выборщиков опережает Трампа - 224 против 213. Для победы нужно 270 голосов выборщиков.

  • Для победы в общенациональных выборах кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.
  • По данным CNN, по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.

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