Байден опережает Трампа в Висконсине
4 ноября, 2020, 12:45
На выборах в США кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опередил президента-республиканца Дональда Трампа в штате Висконсин
Об этом свидетельствует подсчет голосов NBC News.
Согласно предварительным данным Байден опередил Трампа на 0,3%. За демократа проголосовали 1 583 965 избирателей (49,3%) по сравнению с 1 575 838 голосами за Трампа (49%).
По данным NBC News, как и ожидалось, Байден побеждает на Гавайях.
Сейчас Байден по общему количеству голосов выборщиков опережает Трампа - 224 против 213. Для победы нужно 270 голосов выборщиков.
- Для победы в общенациональных выборах кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.
- По данным CNN, по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.
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