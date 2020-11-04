Байден обошел Трампа в "шатком" Мичигане по результатам обработки 94% бюллетеней

4 ноября, 2020, 16:49

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опередил конкурента-республиканца, президента Дональда Трампа на выборах президента США в ключевом штате Мичиган по итогам обработки 94% бюллетеней

Об этом сообщает Fox News.

Пока у Байдена 49,4% голосов избирателей, у Трампа - 49,0%.

Ранее глава Белого дома имел преимущество в Мичигане, затем Байден начал сокращать разрыв.

При победе в Мичигане кандидат получит 16 голосов выборщиков. По последним данным, в Байдена 238 голосов выборщиков, у Трампа - 213. Для победы нужно 270 голосов.

Для победы в общенациональных выборах кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

По данным CNN , по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.