Антициклон и туманы: прогноз от синоптика Натальи Диденко на 5 ноября
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
В Украине 5 ноября будет антициклон, который станет блокировать дожди. Только в западных и северных областях пройдут дожди.
На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.
По словам синоптика, в четверг на всей территории страны ожидаются туманы. Видимость будет ухудшаться до 200-400 метров, а в низинах и до 50-100 метров.
Температура воздуха 5 ноября в западных и северных областях будет низкой, днем +6 °C ... +11 °C.
В центральной части ожидается +8 °C ... +12 °C.
На востоке столбики термометров поднимутся до +10 °C ... +14 °C.
А в южной части +12 °C ... +15 °C.
В Киеве 5 ноября атмосферный фронт принесет дождливую пасмурную погоду. В течение дня температура воздуха составит около +9 °C.
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