Зеленский приветствует оправдание Маркива судом Италии

3 ноября, 2020, 22:41

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Сегодня решением Апелляционного суда города Милан Виталий освобожден от всех обвинений - и он возвращается на родину", - отметил глава государства.

В своем заявлении Зеленский поблагодарил всех причастных к итоговому позитивному вердикту итальянского суда по апелляции.

"Это министерство внутренних дел, уполномоченный по правам человека, наши дипломаты, юристы, адвокаты, журналисты, общественные деятели, наша диаспорта в Италии, Европе и мире", - сказал президент.

Напомним, сегодня украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокеля во время боевых действий на Донбассе.

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