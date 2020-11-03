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Espreso.tvОбществоЗеленский приветствует оправдание Маркива судом Италии

Зеленский приветствует оправдание Маркива судом Италии

Президент Владимир Зеленский приветствовует решение итальянского суда по оправданию украинского нацгвардейца Виталия Маркива и поблагодарил всю команду, которая работала ради этого

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Сегодня решением Апелляционного суда города Милан Виталий освобожден от всех обвинений - и он возвращается на родину", - отметил глава государства.

В своем заявлении Зеленский поблагодарил всех причастных к итоговому позитивному вердикту итальянского суда по апелляции.

"Это министерство внутренних дел, уполномоченный по правам человека, наши дипломаты, юристы, адвокаты, журналисты, общественные деятели, наша диаспорта в Италии, Европе и мире", - сказал президент.

  • Напомним, сегодня украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокеля во время боевых действий на Донбассе.

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