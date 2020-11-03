Зеленский приветствует оправдание Маркива судом Италии
3 ноября, 2020, 22:41
Президент Владимир Зеленский приветствовует решение итальянского суда по оправданию украинского нацгвардейца Виталия Маркива и поблагодарил всю команду, которая работала ради этого
Об этом глава государства написал в Facebook.
"Сегодня решением Апелляционного суда города Милан Виталий освобожден от всех обвинений - и он возвращается на родину", - отметил глава государства.
В своем заявлении Зеленский поблагодарил всех причастных к итоговому позитивному вердикту итальянского суда по апелляции.
"Это министерство внутренних дел, уполномоченный по правам человека, наши дипломаты, юристы, адвокаты, журналисты, общественные деятели, наша диаспорта в Италии, Европе и мире", - сказал президент.
- Напомним, сегодня украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокеля во время боевых действий на Донбассе.
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