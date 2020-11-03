Законы надо менять цивилизованным способом, - Игорь Палица

3 ноября, 2020, 14:30

Если в парламенте депутаты будут принимать антиконституционные решения и нарушать Основной Закон Украины, то не стоит надеяться на соблюдение закона от граждан

Такую позицию высказал лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Игорь Палица, выступая с трибуны Верховной Рады.

"Сейчас в Верховной Раде хотят принять неконституционное решение - о роспуске Конституционного Суда, потому что кому-то не нравятся его выводы. Когда полтора года назад Конституционный Суд сказал, что досрочные выборы проводить можно и приказ о роспуске предыдущего парламента - законный, тогда всем все нравилось. Сегодня не нравится, потому что он позволил себе сказать о неправомочности принятого закона", - прокомментировал Игорь Палица.

Политик убежден: антикоррупционная система нужна так же, как и антикоррупционные органы - НАПК и НАБУ. Но они должны отвечать Основному Закону Украины - Конституции.

"Если кто-то позволяет себе говорить, что Конституцию можно поносить и топтать, то эти люди не имеют права называться депутатами и президентами", - отметил Игорь Палица.

Он добавил, что законы нужно менять цивилизованным способом, а не принимая антиконституционные решения.

"Давайте вместе за две-три недели напишем нормальный конституционный законопроект, вернем все полномочия НАПК, вернем декларирование, вернем все для того, чтобы бороться с коррупцией в стране. А тому, кто хочет получать деньги из-за границы, я скажу: мы не дадим разрушить Украину! Украина будет независима от всех, только будет зависеть от народа Украины" - заявил политик.