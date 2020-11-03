За прошедшие сутки россияне в зоне ООС дважды обстреляли украинские позции
3 ноября, 2020, 07:25
В понедельник, 2 ноября, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил дважды нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе населенного пункта Шумы оккупанты применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а вблизи Старогнатовки - стреляли из подствольного гранатомета.
Боевых потерь и ранений среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.
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