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Espreso.tvОбществоЗа прошедшие сутки россияне в зоне ООС дважды обстреляли украинские позции

За прошедшие сутки россияне в зоне ООС дважды обстреляли украинские позции

В понедельник, 2 ноября, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил дважды нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе населенного пункта Шумы оккупанты применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а вблизи Старогнатовки - стреляли из подствольного гранатомета.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

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