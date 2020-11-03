Из-за заинтересованности инвесторов: посол Германии заявила о планах наладить более тесные связи с мэрами городов Украины

3 ноября, 2020, 10:25

Посольство Германии в Украине наладит контакт с мэрами украинских городов, поскольку в связи с децентрализацией решения по инвестициям будут принимать на местах

Об этом сообщила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Интерфакс-Украина" .

"У нас всегда были, а сейчас будут еще более тесные контакты с мэрами, потому что из-за децентрализации решения относительно инвестиций, инвестиционных проектов будут принимать на местах. Немецкие компании заинтересованы больше инвестировать здесь", - сказала Фельдгузен.

Посол объяснила, что достаточно много немецких компаний, которые рассматривают Украину как возможное место производства, например, лекарств.

"Думаю, дальше мы будем еще больше в контакте с мэрами, чтобы понимать, где есть идеальные условия для немецких компаний. Наши компании не хотят ничего особенного, а только одинаковых правил игры для всех. Мы будем смотреть, несправедливо ли эти мэры поддерживают, например , компании друзей, действительно лучших претендентов на инвестиции ", - отметила Фельдгузен.