 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз-за несвоевременного представления декларации чиновника ОГПУ обвиняют в коррупции

Из-за несвоевременного представления декларации чиновника ОГПУ обвиняют в коррупции

Руководителя департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Дмитрия Литкевича признали виновным в административном коррупционном нарушении

Эту информацию подтвердили Украинской правде в НАПК.

Заседание состоялось 3 ноября по протоколу НАПК. Решение вступает в силу, если в течение 10 дней защита Литкевича не подаст апелляцию.

Его обвиняли за несвоевременное представление декларации. Подал он декларацию в июле, хотя должность получил в мае и, теоретически, должен отчитаться до 1 июня.

  • Отмечается, что 17 августа Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало для дачи объяснений относительно возможных нарушений закона 12 человек, среди которых начальник управления Офиса генпрокурора Дмитрий Литкевич.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 ноября, 2020 вторник

больше новостей

3 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать