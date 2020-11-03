Из-за несвоевременного представления декларации чиновника ОГПУ обвиняют в коррупции
3 ноября, 2020, 22:55
Руководителя департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Дмитрия Литкевича признали виновным в административном коррупционном нарушении
Эту информацию подтвердили Украинской правде в НАПК.
Заседание состоялось 3 ноября по протоколу НАПК. Решение вступает в силу, если в течение 10 дней защита Литкевича не подаст апелляцию.
Его обвиняли за несвоевременное представление декларации. Подал он декларацию в июле, хотя должность получил в мае и, теоретически, должен отчитаться до 1 июня.
- Отмечается, что 17 августа Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало для дачи объяснений относительно возможных нарушений закона 12 человек, среди которых начальник управления Офиса генпрокурора Дмитрий Литкевич.
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