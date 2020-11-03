Южанина: Проект бюджета-2021 не имеет единодушной поддержки "слуг", поэтому Рада может не поддержать документ на этой неделе
Такую позицию высказала Нина Южанина, нардеп от фракции "Европейская солидарность", член налогового комитета Верховной Рады, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Я наблюдаю небольшое количество народных депутатов в парламенте. Возможно, еще большое количество людей продолжает болеть. Но в любом случае, не это является причиной возможного непринятия бюджета (на этой неделе, - ред.) Сами "Слуги" не могут найти взаимопонимания между собой, будут ли они поддерживать этот бюджет, учтены ли все их пожелания", - сказала Южанина.
Она раскритиковала зарегистрированный в парламенте проект государственной сметы: "А для меня он неприемлем, поскольку я не вижу возможности выполнить доходную часть. И возлагать все исключительно на плечи бизнеса - там нет уже чего жать и с кого отжимать".
- Рассмотрение проекта государственного бюджета на 2021 год в первом чтении планируется на 5 ноября, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
- В проект госбюджета на следующий год депутаты внесли более 5 тыс. поправок, рассказала заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.
- Министр финансов Сергей Марченко говорит, что это будет "бюджет возможностей для развития", а эксперты называют его слишком оптимистичным.
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-