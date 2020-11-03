Южанина: Проект бюджета-2021 не имеет единодушной поддержки "слуг", поэтому Рада может не поддержать документ на этой неделе

3 ноября, 2020, 22:04

Фракция "Слуга народа" не демонстрирует единодушной поддержки проекта государственного бюджета на следующий год. Это может стать причиной того, что на этой неделе Верховная Рада не поддержит документ

Такую позицию высказала Нина Южанина, нардеп от фракции "Европейская солидарность", член налогового комитета Верховной Рады, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Я наблюдаю небольшое количество народных депутатов в парламенте. Возможно, еще большое количество людей продолжает болеть. Но в любом случае, не это является причиной возможного непринятия бюджета (на этой неделе, - ред.) Сами "Слуги" не могут найти взаимопонимания между собой, будут ли они поддерживать этот бюджет, учтены ли все их пожелания", - сказала Южанина.

Она раскритиковала зарегистрированный в парламенте проект государственной сметы: "А для меня он неприемлем, поскольку я не вижу возможности выполнить доходную часть. И возлагать все исключительно на плечи бизнеса - там нет уже чего жать и с кого отжимать".