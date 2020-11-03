Выборы в США: стали известны результаты на первых участках
3 ноября, 2020, 16:35
На двух избирательных участках в штате Нью-Гемпшир выборы уже завершились. Голосование в Диксвилл-Нотч стартовало в полночь и продолжалось несколько минут
Победу в этом городе получил Джо Байден с 5 голосами, Дональд Трамп получил 0 голосов, сообщает CNN.
В Миллсфилде на выборах победителем стал действующий президент Трамп с поддержкой 16 избирателей. За демокарата Байдена проголосовало 5 человек.
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Ранее сообщалось, что в США стартовали президентские выборы.
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