Выборы в США: стали известны результаты на первых участках

3 ноября, 2020, 16:35

На двух избирательных участках в штате Нью-Гемпшир выборы уже завершились. Голосование в Диксвилл-Нотч стартовало в полночь и продолжалось несколько минут

Победу в этом городе получил Джо Байден с 5 голосами, Дональд Трамп получил 0 голосов, сообщает CNN.

В Миллсфилде на выборах победителем стал действующий президент Трамп с поддержкой 16 избирателей. За демокарата Байдена проголосовало 5 человек.

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Ранее сообщалось, что в США стартовали президентские выборы.

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