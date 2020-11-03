Выборы мэра в Ривне: второй тур состоится 22 ноября, - ОПОРА

3 ноября, 2020, 18:15

Второй тур выборов городского головы Ривне пройдёт 22 ноября

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Отмечается, что комиссия назначила повторное голосование на 22 ноября в Ривне.

Во втором туре будут соревноваться кандидат от политической силы "Ривне разом" Виктор Шакирзян (он набрал 19,84% голосов) и выдвиженец "Европейской Солидарности" Александр Третьяк (16,93%).

Всего на должность городского головы Ривне претендовали 16 кандидатов. Среди них 3 самовыдвиженца и 13 представителей политических сил.

В первом туре выборов участие приняли 62 550 человек из 178 007, внесенных в список избирателей. Недействительными признаны 1 539 бюллетеней.

Напомним, ТИК официально объявила победителей выборов во Львовский городской совет.

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