Выборы мэра в Ривне: второй тур состоится 22 ноября, - ОПОРА
3 ноября, 2020, 18:15
Второй тур выборов городского головы Ривне пройдёт 22 ноября
Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
Отмечается, что комиссия назначила повторное голосование на 22 ноября в Ривне.
Во втором туре будут соревноваться кандидат от политической силы "Ривне разом" Виктор Шакирзян (он набрал 19,84% голосов) и выдвиженец "Европейской Солидарности" Александр Третьяк (16,93%).
Всего на должность городского головы Ривне претендовали 16 кандидатов. Среди них 3 самовыдвиженца и 13 представителей политических сил.
В первом туре выборов участие приняли 62 550 человек из 178 007, внесенных в список избирателей. Недействительными признаны 1 539 бюллетеней.
- Напомним, ТИК официально объявила победителей выборов во Львовский городской совет.
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