Вспышка COVID-19 среди военных: за сутки обнаружили 115 новых случаев
Об этом сообщает командование Медсил ВСУ.
"По состоянию на 10.00 3 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет - 1770 человек", - говорится в сообщении.
Всего за время пандемии выздоровели - 4256 человек, летальных исходов - 17. В изоляции (в том числе самоизоляция) находится 410 человек.
Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 115 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
Из них в учреждениях здравоохранения находятся 21 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
В свою очередь на лечении дома под контролем медицинской службы находятся 94 человека.
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