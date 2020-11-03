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Espreso.tvОбществоВспышка COVID-19 среди военных: за сутки обнаружили 115 новых случаев

Вспышка COVID-19 среди военных: за сутки обнаружили 115 новых случаев


фото: reuters
В украинской армии за минувшие сутки подтвердили 115 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает командование Медсил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 3 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет - 1770 человек", - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии выздоровели - 4256 человек, летальных исходов - 17. В изоляции (в том числе самоизоляция) находится 410 человек.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 115 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 21 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

В свою очередь на лечении дома под контролем медицинской службы находятся 94 человека.

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