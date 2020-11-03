Все баскетболисты титулованного украинского клуба заразились коронавирусом

3 ноября, 2020, 09:08

Все игроки киевского баскетбольного клуба "Строитель" сдали положительные тесты на COVID-19

Об этом сообщает "Строитель" в facebook.

В клубе отметили, что все игроки имеют положительный результат тестирования на COVID-19.

"На несколько следующих недель мы идем на карантин и будем догонять календарь уже после своего возвращения на паркет. Большинство игроков и тренеров команды чувствуют себя хорошо, а остальные, мы уверены, тоже преодолеет болезнь как и положено спортсменам - победой", - пообещали в клубе.

"Строитель" является самым титулованным украинским клубом, 10-кратным чемпионом Украины и чемпионом СССР-1989.

В нынешнем сезоне клуб был возрожден после банкротства и вернулся к сильнейшему дивизиону, где сейчас занимает 9-е место.

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