Все баскетболисты титулованного украинского клуба заразились коронавирусом
Об этом сообщает "Строитель" в facebook.
В клубе отметили, что все игроки имеют положительный результат тестирования на COVID-19.
"На несколько следующих недель мы идем на карантин и будем догонять календарь уже после своего возвращения на паркет. Большинство игроков и тренеров команды чувствуют себя хорошо, а остальные, мы уверены, тоже преодолеет болезнь как и положено спортсменам - победой", - пообещали в клубе.
"Строитель" является самым титулованным украинским клубом, 10-кратным чемпионом Украины и чемпионом СССР-1989.
В нынешнем сезоне клуб был возрожден после банкротства и вернулся к сильнейшему дивизиону, где сейчас занимает 9-е место.
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