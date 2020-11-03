В ВР проходит митинг владельцев машин на "евробляхах"

3 ноября, 2020, 10:53

Под зданием Верховной Рады владельцы автомобилей на еврономерах требуют принять изменения в Налоговый кодекс относительно упорядочения структуры акцизного налога

Как сообщает Укринформ , на акцию собрались несколько сотен автомобилистов.

Организатором мероприятия выступает ОО "АвтоЕвроСила". Участие в акции принимают представители организации из разных городов Украины.

Основным требованием участников акции является принятие законопроекту об исключении легковых авто из перечня подакцизных товаров и отмены нормы о взимании по их реализации акцизного налога. Также законопроект упрощает таможенные процедуры оформления и регистрации автомобилей на иностранных номерах.

Участники акции требуют от парламентариев: собрать Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, проголосовать за законопроект на комитете, поставить его на голосование Верховной Рады, принять и передать на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

По словам организаторов, акция может быть продлена до среды 4 ноября.