В Венецианской комиссии заявили, что письмо ее руководителя к Разумкову по законопроекту Зеленского не является позицией органа

3 ноября, 2020, 13:51

Венецианская комиссия не предоставляла заключения относительно законопроекта президента Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда

Об этом говорится в комментарии, который предоставили DW в секретариате Венецианской комиссии.

"Если Комиссия получит такой запрос, то она подготовит свое заключение", - говорится в комментарии.

Там заявили, что письмо руководителей Венецианской комиссии и GRECO является "выражением беспокойства по поводу возможного развития событий, что может представлять очень серьезное препятствие для демократического функционирования институтов Украины".

Руководители Венецианской комиссии и организации Совета Европы по антиконституционному мониторингу GRECO считают недопустимым применение неконституционных мер для урегулирования кризиса, вызванного решением Конституционного Суда Украины.