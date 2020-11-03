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Espreso.tvОбществоВ Венецианской комиссии заявили, что письмо ее руководителя к Разумкову по законопроекту Зеленского не является позицией органа

В Венецианской комиссии заявили, что письмо ее руководителя к Разумкову по законопроекту Зеленского не является позицией органа

Венецианская комиссия не предоставляла заключения относительно законопроекта президента Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда

Об этом говорится в комментарии, который предоставили DW в секретариате Венецианской комиссии.

"Если Комиссия получит такой запрос, то она подготовит свое заключение", - говорится в комментарии.

Там заявили, что письмо руководителей Венецианской комиссии и GRECO является "выражением беспокойства по поводу возможного развития событий, что может представлять очень серьезное препятствие для демократического функционирования институтов Украины".

  • Руководители Венецианской комиссии и организации Совета Европы по антиконституционному мониторингу GRECO считают недопустимым применение неконституционных мер для урегулирования кризиса, вызванного решением Конституционного Суда Украины.

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